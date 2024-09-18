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Несовершеннолетний внук Юрия Башмета пострадал при падении с самоката

Внук дирижера Башмета Грант госпитализирован после падения с самоката

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Внук российского дирижера Юрия Башмета, 17-летний скрипач Грант Башмет пострадал при падении с электросамоката в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, несчастный случай с несовершеннолетним внуком дирижера от его дочери Ксении произошел на Пушкинской площади вечером 16 сентября.

Проезжая около здания бывшего кинотеатра «Россия» (ныне Театр мюзикла), Грант не удержался и упал. Очевидцы вызвали помощь, по их словам, юноша сильно ушибся, но не потерял сознание.

Грант Башмет, продолжает издание, был госпитализирован с сильными ушибами, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Накануне Орнеллу Мути чуть не сбил ребенок на самокате в России.

Ранее самокатчик сбил сына Алены Рапунцель.

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