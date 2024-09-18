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Названо премьерное окно второго сезона шоу «Одни из нас»

HBO: второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет в первой половине 2025 года

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HBO

Второй сезон постапокалиптического сериала «Одни из нас» может выйти на экраны в первой половине 2025 года. Об этом заявил председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс в интервью порталу Deadline.

«Все, что я скажу сейчас: как правило, в первой половине года», — отметил он.

Кейси Блойс выразил надежду, что шоу попадет в список номинантов на международную премию «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара».

Кроме того, гендиректор HBO подтвердил, что уже видел отснятый материал, и ему нравится то, что делает шоураннер Крэйг Мэйзин (создатель сериала «Чернобыль»).

«Возлагаю большие надежды (на проект. — прим. ред.)», — добавил Блойс.

Второй сезон сериала «Одни из нас» будет основан на игре The Last of Us: Part II.

До этого сообщалось, что создатели шоу выпустят еще несколько сезонов.

Ко второму сезону сериала «Одни из нас» присоединилась актриса Изабела Мерсед. Она исполнит роль Дины — подруги главной героини, которую играет Белла Рамзи. Также к касту присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби и Янг Мазино (Джесси).

Ранее в HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

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