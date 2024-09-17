«Я тоже хожу в ушках»: Бузова — о конфликте Mia Boyka и девочки-квадробера

Ольга Бузова на презентации своей новой песни, которую посетили журналисты «Газеты.Ru», заявила, что нельзя публично обижать детей. Так звезда прокомментировала скандал певицы Mia Boyka с девочкой-квадробером, отметив, что воспитанием детей должны заниматься их родители.

«У каждого ребенка есть родители, как и у меня были мои родители, которые меня воспитывали достаточно жестко. Я должна была быть в 22 часа дома, я не прогуливала школу, ходила в театры, меня приучали с юности к искусству. С 13 лет я уже зарабатывала деньги своим трудом. Тут больше не ко мне вопросы и не к тому, кто как к этому относится, а к родителям, которые воспитывают своих детей. Единственное, что меня в этой истории расстраивает и смущает — детей нельзя ни в коем случае доводить до слез и публично обижать. Это может нанести в будущем большую-большую травму. А вопросы воспитания должны решаться дома. Это как конфликт мужа с женой: поругались — никогда нельзя выяснять при всех. Пришли домой — разобрались. Мне сложно было бы ребенка обидеть, для меня ребенок — это святое априори», — сказала она.

Бузова добавила, что «тоже ходит в ушках», поэтому не видит в этом ничего плохого.

«Я тоже хожу в ушках. Если вы смотрите мои публикации, то вечером, когда я наношу масочку, у меня ушки, я и зайка, и Микки-Маус, и кошечка. Я этого не скрываю. Мои любимые ушки — черные, они все волосы убирают. Если вам нравится ходить в ушках, то почему бы нет», — подчеркнула она.

В начале сентября во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Девочка была одета в маску кошки, и певица раскритиковала ее увлечение, в то время как ребенок едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы. Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Мать ребенка обвинила Mia Boyka в публичном унижении ребенка, семья обратилась в полицию. В ее поддержку выступили известные личности и блогеры, включая Егора Крида.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также вмешалась, заявив, что певица не только не извинилась, но продолжает насмехаться в соцсетях. Она предложила семье любую помощь, включая оплату услуг психолога, если это будет необходимо.

Ранее Пригожин назвал высосанным из пальца скандал Mia Boyka с квадроберами.