«Это временная ситуация»: Бузова – об идее запретить артистам выступать в откровенных нарядах

Певица Ольга Бузова рассказала на презентации своей новой песни, которую посетили журналисты «Газеты.Ru», что период в стране, когда артистам хотят запретить в откровенных костюмах – временный, поэтому его нужно «пережить». Она отметила, что некоторая закрытая одежда выглядит гораздо более сексуальной, чем боди – за выступление в нем певицу критиковали в начале лета.

«Если говорить о костюмах, то тогда уж надо придираться и к балеринам, и к фигурному катанию, и гимнасткам. Я надеюсь, это временная ситуация. Тише едешь — дальше будешь. Я не люблю ни с кем ругаться, не люблю конфликтные состояния и не хочу давать повода ни в коем случае для расстройства и конфликтов. Если сегодня такой период — хорошо. Поверьте, можно так закрыто одеться и быть настолько сексуальной… Кстати, наверное, может так и сделать, что просто мне позвонят и скажут: «Оля, верните боди». Просто такой период, его надо пережить. Мы все с вами переживаем сейчас так. Мы made in Russia, подстраиваемся под обстоятельства. Нет ни одной ситуации, которую бы не смог пережить русский человек, если он адекватный, если он в сознании и понимает, что происходит», — сказала она.

По словам Бузовой, она «за свободу на сцене», однако ей не трудно прислать организаторам концертов костюмы на одобрение.

«Для меня главное, чтобы всем было хорошо и спокойно. Я совершенно послушна к таким моментам и замечаниям. Сейчас зачастую организаторы просят прислать концертные костюмы, в которых я планирую работать. Мне не составляет труда это сделать. У меня огромное количество костюмов разных и огромное количество боди и боди с юбочками. Каждый мой наряд — это концертный вид, костюм. Я хочу по-прежнему выступать в них, я в них и выступаю — просто в зависимости от мероприятия. Недавно я выступала на корпоративе у пары, где аудитория была 35-50 лет, и одежда была соответствующая. Но в Турции на концертах это были классные яркие костюмы, плащи, боди. Я за свободу на сцене, потому что сцена — это не жизнь. В жизни ты ходишь в платье, юбочке, джинсах, спортивных штанах. Длина юбочек некоторых офисных сотрудниц порой короче, чем некоторые наши концертные костюмы. Я все-таки за свободу на сцене, потому что сцена — это другой мир, в который мы погружаем нашего зрителя и слушателя», — добавила она.

В начале июня на певицу Ольгу Бузову обрушился шквал критики после ее выступления в провокационном боди на VK Fest в Уфе в День защиты детей. Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров назвал наряд слишком «откровенным», а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не видит никакой разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе.

После этого Бузова извинилась перед россиянами. Певица подчеркнула, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение и посоветовала не искать зло там, где его нет.

4 июня стало известно, что депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях. Парламентарий предложила обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений.

Ранее Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов вызовет обратный эффект.