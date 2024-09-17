Бузова о скандале Аллегровой: «Если бы меня послала Бритни Спирс, я была бы рада»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что люди не знают, чем вызвано поведение Ирины Аллегровой на конкурсе «Новая волна». Об этом сообщает NEWS.ru.

«Что в этот момент происходило с Ириной, мы не знаем. Вдруг что-то такое, что может объяснить», — отметила артистка.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины. В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

Бузова считает, что ситуации бывают разные. По словам артистки, она тоже не всегда готова встречать всех с улыбкой. Телеведущая отметила, что звезда может торопиться или быть не в настроении.

«Если бы меня послала Бритни Спирс, я была бы только рада, честно! Я бы не обиделась. Думала бы: «Господи, она ко мне обратилась, она меня заметила!» — поделилась знаменитость.

Бузова добавила, что лично она не позволит себе хамское поведение и оскорбления, потому что она любит и уважает людей, которые делают свою работу.

«Я не приемлю хамства, рукоприкладства, абьюза, унижения в любых проявлениях», — рассказала телеведущая.

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