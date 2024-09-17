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Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля

Актер Дмитрий Нагиев повредил голень во время спектакля

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги во время спектакля. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 16 сентября в Театре «МДМ» во время спектакля «Кыся» Нагиев повредил голень во время первого акта. В антракте артист попросил медицинской помощи. Врачи сделали знаменитости обезболивающий укол и предложили госпитализацию. Актер отказался.

Как отмечает mk.ru, Нагиев объяснил отказ своей прямой обязанностью выступить перед собравшимися зрителями. После двух часов постановки артист направился домой.

В апреле создатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что Дмитрий Нагиев получает пять миллионов рублей за один съемочный день. По словам продюсера, артист требует с проекта гарантию, что съемочных дней должно быть не меньше четырех.

Картозия уточнил, что Нагиев может сделать исключения для некоторых режиссеров. По словам продюсера, актер сыграл у Сарика Андреасяна примерно за три-четыре млн рублей в день.

Дмитрий Нагиев известен по таким проектам, как «Осторожно, модерн!», «Кухня» и «Физрук».

Ранее звезду Первого канала сбил курьер на мопеде.

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