Звезда сериала «Жуки» рассказал об экстремальном похудении

Звезда сериала «Жуки» и участник реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» Павел Комаров рассказал в утреннем эфире ТНТ об экстремальном похудении. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Комарова, он похудел на 53 килограмма за два года, скорректировав питание. Актер отметил, что и продюсеры, и зрители относятся к его преображению по-разному: кто-то, например, переживает, что он тяжело заболел.

«Сказали: «Недолго ему осталось, скорее всего болеет». И такое бывало, писали: «Что ж вы не кормите-то на площадке». Продюсеры все по-разному: кто-то говорит: «Ну, и круто, новая веха в профессии, новые образы, новые роли» и они пошли», — признался Комаров.

Актер добавил, что у него действительно появилось много интересных предложений, однако пока он не готов говорить о новых ролях.

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