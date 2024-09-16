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Приемный отец Милохина рассказал, что ему угрожали перед броском «коктейля Молотова» в дом

Приемный отец Дани Милохина пожаловался на угрозы семье и бездействие полиции

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Неизвестные «властные люди» несколько месяцев угрожают семье Дани Милохина и требуют его возвращения в Россию. Об этом «Газете.Ru» рассказал приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев, комментируя новость о том, что в его дом в Краснодарском крае кинули «коктейль Молотова».

«У нас уже месяца два-три такие прямые угрозы идут. А кто, мы понятия не имеем. Представляются и как сотрудники N-структур, и как какие-то властные люди. Кем только не представлялись. Просят повлиять на Милохина, чтобы он вернулся в Россию, иначе нам будет плохо: у нас заберут детей, снесут дома и все что угодно сделают. Мы уже писали в полицию заявление, но был отказной материал. Никто ничего и никого не нашел. И не искал, походу», — сказал Тюленев.

Кто накануне кинул «коктейль Молотова» во двор дома семьи, приемный отец тиктокера также не знает.

«Камер наблюдения у дома нет. Кто сделал, не знаем. Дети сейчас находятся на домашнем обучении, в школу не ходят», — добавил Тюленев.

16 сентября Тюленев сообщил Telegram-каналу SHOT, что в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь его дом. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Тюленев также рассказал, что нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО. В доме ранее был временно зарегистрирован Даня Милохин, однако сейчас он там не прописан.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в российскую армию. Как признался Дмитрий Тюленев, сотрудники военкомата приходили к ним домой, однако вскоре ушли, не обнаружив тиктокера.

Ранее Даня Милохин назвал условие, при котором вернется в Россию.

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