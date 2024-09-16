«Сломает судьбу»: Кушанашвили предрек беды браку Харламова и Ковальчук

Телеведущий Отар Кушанашвили предрек беды браку комика Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. Мнением о союзе он поделился на шоу «Кстати».

По мнению 54-летнего Кушанашвили, молодая жена может пожалеть о браке с резидентом Comedy Club.

«Ковальчук… Это создание, которой он сломает судьбу. Дай Бог вам счастливой семейной жизни!» — заявил Кушанашвили.

Он напомнил, что недавно Харламов скандалил с уже бывшей супругой Кристиной Асмус, проживая с ней после развода в одном доме.

Накануне Харламов признался, что фобия повлияла на выбор формата его свадебного путешествия с Катериной Ковальчук.

По словам юмориста, он вместе с супругой ездил в Сочи на машине. Комик назвал автопробег по России очень романтичным и веселым.

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