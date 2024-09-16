Бледанс о слухах о беременности Федункив: «Может быть, просто разъелась»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с порталом «Страсти», что ее сильно удивили слухи о беременности юмористки Марины Федункив.

55-летняя Бледанс отметила, что Федункив — ее ровесница. Артистку также поразило, что в 53 года у коллеги до сих пор нет детей.

«Но не знаю, может быть, она просто разъелась сильно», — отметила телеведущая.

15 августа издание «СтарХит» сообщило, что Марина Федункив якобы беременна. Издание опубликовало фото со съемочной площадки шоу ТНТ «Первые на деревне», ведущей которого является Федункив. На снимке актриса запечатлена якобы с округлившимся животом.

Сама Федункив отшутилась после вопроса о ее возможной беременности. Она уточнила, что не видит смысла даже комментировать подобные слухи.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

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