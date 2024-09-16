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Ольга Кабо о будущем российского кино: «Нам не стоит гнаться за Западом»

Актриса Кабо посоветовала российским кинематографистам не гнаться за Западом

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«Горад»

Актриса Ольга Кабо заявила в интервью «Газете.Ru», что российское кино ждет светлое будущее.

По словам Кабо, важно, чтобы кинематографисты вкладывали душу в свои работы. Она уверена, что отечественные картины обладают самобытностью, поэтому посоветовала коллегам не опираться на западные проекты.

«Все у нашего кинематографа будет хорошо! Главное, чтобы в кинопроизведениях была душа. У нашего кино есть свой почерк, нам не стоит гнаться за Западом, пытаться скопировать или повторить. Нужно быть не вторичными, а самоценными!» — заявила актриса.

Кабо добавила, что ей не хватает добрых и светлых картин в отечественном кино.

«Лично мне не хватает добрых, светлых, мудрых фильмов. Сегодня на экранах много поверхностного и примитивного. Не понимаю юмора ниже плинтуса, не хочу, чтобы меня приземляли, хочу вдохновения и открытий!» — рассказала артистка.

Кабо также похвалила современные киносказки.

«Какие замечательные и яркие картины мы делаем для детей! «По щучьему веленью», например, или все «Богатыри». Получаем удовольствие от общения друг с другом и потом еще долго обсуждаем увиденное», — заявила Кабо.

Полное интервью с актрисой читайте здесь.

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