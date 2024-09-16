Актер «Ликвидации» рассказал, как пытался пойти на войну в Афганистане

Актер Олег Кассин рассказал в интервью с «Газетой.Ru», что советские фильмы научили его почитать родителей, уважать старших, любить Родину и быть готовым идти ее защищать.

Кассин отметил, что даже пытался записаться добровольцем на войну в Афганистане. Сначала артист написал заявление в школе, а потом в военкомате, но его не взяли.

«Слава богу, что не попал туда, потому что не думаю, что вернулся бы оттуда живым. В те времена мне хотелось быть героем, сейчас хочется быть просто человеком», — поделился актер.

Кассин рассказал, что в детстве ему нравились советские военные фильмы.

«Очень мне нравилось, особенно ребенком, смотреть военные фильмы. Но как на актера они на меня никакого влияния не оказали, потому что как на актера на меня оказали влияние сначала педагоги, а затем непосредственно работа и общение с актерами и режиссерами», — отметил артист.

В фильмографии Кассина более 100 работ. Он снимался в таких проектах, как «ДМБ», «Ликвидация», «Человек, который спас мир», «Маэстро».

Полное интервью с Кассиным читайте здесь.

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