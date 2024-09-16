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Продюсер объяснил, почему у Губина не складывалась личная жизнь

Продюсер Яковлев заявил, что Губин мог довести девушку до истерики

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@gubin_andrey__/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер Александр Яковлев рассказал в беседе с изданием «7Дней», что многие отношения певца Андрея Губина заканчивались его срывом.

По словам Яковлева, многие романы Губина начинались с восторженных рассказов о том, что «наконец «встретил ту единственную…» Однако, как отметил продюсер, заканчивались непонятным ни для кого срывом артиста.

Яковлев заявил, что Губин мог «проснуться не с той ноги», довести возлюбленную до истерики и расстаться с ней. Продюсер добавил, что артист увольнял работающих на него партнерш после разрыва.

«Заезжаю за Андреем. Он открывает дверь. В комнате рыдает Люся, он тогда был с ней. «Пошли!» — мрачно говорит мне Губин и первым выходит из квартиры с дорожной сумкой. «Нам вообще-то на гастроли ехать, — напоминаю я, — а Люся у нас танцовщица». — «Заменим!» — роняет он», — вспомнил продюсер.

Яковлев признался, что до сих пор дружит с одной из экс-возлюбленных Губина – Евгенией. Девушка была личной помощницей певца какой-то период. Продюсер назвал Евгению умницей и абсолютно неконфликтной девушкой.

«Губин и с ней умудрился рассориться и расстаться. Возможно, он намеренно себя накручивал — по-другому новые песни не рождались? Он так и не смог создать семью, которая бы его устроила», — рассказал Яковлев.

Ранее Игорь Крутой подсказал Андрею Губину способ вернуться на сцену.

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