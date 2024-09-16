Экс-участница КВН рассказала о цензуре в программе

Актриса и комикесса Надежда Ангарская призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее команда не могла шутить на политические темы в КВН.

«Потому что все красавчики, девочка в центре, праздник, настроение! Все танцуем, поем, веселые, независящие, не привязанные ко времени шутки. Политику у нас всегда вырезали», — рассказала артистка.

Светский обозреватель Максим Сидоров заявил, что в КВН также нельзя было шутить про семью Александра Маслякова.

«Про самого Александра Васильевича могли шутить только избранные команды. А остальные вылетали из КВНа, как пробка из-под шампанского, поэтому в принципе цензура была. Она была достаточно строгой», — отметил Сидоров.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым.