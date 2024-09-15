Известная певица рассказала, как звездам прописывают наркотики

Британская певица Келли Осборн заявила в документальном фильме «TMZ Investigates Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring», что врачи дают рецепты на наркотики зависимым звездам.

По словам Осборн, таким образом медики пытаются подобраться к артистам и заработать на них. Также звезда проекта «Чудаки» Брэндон Новак рассказывает о том, как менял дорогие вещи на наркотики в кабинетах врачей.

В документальном фильме телеведущий Доктор Дрю назвал некоторых врачей откровенными социопатами. Он заявил, что некоторые медицинские сети регулярно переступают этические границы.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

В день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамаса дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее Кирилл Руки-Базуки признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.