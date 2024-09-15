Соседов о Пугачевой: «Была агрессивна»

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певица Алла Пугачева была агрессивна.

По мнению Соседова, Пугачева была не столь влиятельна, как некоторые ей приписывают. Телеведущий считает, что артистка могла создать о себе миф и умело «использовала человеческие слабости». Как заявил музыкальный критик, Примадонна занималась тем, что «пускала пыль в глаза».

«Она далеко не настолько умна, как ей хотелось казаться. Она любила стращать, но только тех людей, кто мог на это повестись. Были и другие, которые, наоборот, ставили ее на место», — отметил музыкальный критик.

2 августа певец Игорь Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну. По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции.

12 сентября продюсер Степан Разин заявил, что Пугачева угрожала ему.

Ранее суд установил, для чего Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) использует зарубежные концерты.