В Мариинке заявили о постоянной связи с солистом оркестра, атакованным пьяной женщиной

Мариинский театр поддерживает связь с артистом, на которого в баре напала пьяная женщина, передает РИА Новости.

Ночью 12 сентября экстренные службы прибыли по вызову в бар на Английском проспекте. Очевидцы рассказали врачам, что мужчина получил удар в лицо от нетрезвой посетительницы, из-за чего его очки разбились и повредили глаз. Пострадавшим оказался музыкант, солист симфонического оркестра Мариинского театра. У него диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Атаковавшую музыканта женщину задержали 13 сентября.

«В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены», — сообщили в театре.

Там отметили, что всегда организационно и финансово поддерживают своих сотрудников в непредвиденных обстоятельствах. Кроме того, представителям творческих специальностей доступна расширенная программа личного страхования.

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