Муж Лены Катиной нашел отца, которого не считал живым

Муж бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов рассказал, что нашел отца спустя 42 года. Его цитирует kp.ru.

Дмитрий рос с матерью и отчимом, мама говорила, что родного отца мужчины больше нет. Однако Спиридонов отыскал не только отца, которого не считал живым, но брата, сестер, племянников.

«Господи, как долго я вас искал! Ну почему вы где-то были всегда далеко и нужны, когда мне плохо было, а сейчас все хорошо, и бац...», — говорит он.

Матери, которой уже нет, Спиридонов говорит, что она была неправа.

«Он даже не знал, блин, о моем существовании. Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама», — сказал бизнесмен, сравнив свою жизнь с бразильским сериалом.

Дмитрий Спиридонов много лет борется с раком щитовидной железы, дважды он выходил в ремиссию. В июле 2023 года Лена Катина родила мужу сына Демьяна. Для Спиридонова малыш стал первым ребенком, для певицы — вторым. Она также воспитывает сына Сашу от предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Накануне Лена Катина пожаловалась в шоу «Звезды сошлись», что у ее мужа бывают перепады настроения.

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