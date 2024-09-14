Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муж Лены Катиной нашел отца, которого не считал живым

Муж певицы Катиной Спиридонов нашел отца спустя 42 года

close
lenakatina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов рассказал, что нашел отца спустя 42 года. Его цитирует kp.ru.

Дмитрий рос с матерью и отчимом, мама говорила, что родного отца мужчины больше нет. Однако Спиридонов отыскал не только отца, которого не считал живым, но брата, сестер, племянников.

«Господи, как долго я вас искал! Ну почему вы где-то были всегда далеко и нужны, когда мне плохо было, а сейчас все хорошо, и бац...», — говорит он.

Матери, которой уже нет, Спиридонов говорит, что она была неправа.

«Он даже не знал, блин, о моем существовании. Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама», — сказал бизнесмен, сравнив свою жизнь с бразильским сериалом.

Дмитрий Спиридонов много лет борется с раком щитовидной железы, дважды он выходил в ремиссию. В июле 2023 года Лена Катина родила мужу сына Демьяна. Для Спиридонова малыш стал первым ребенком, для певицы — вторым. Она также воспитывает сына Сашу от предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Накануне Лена Катина пожаловалась в шоу «Звезды сошлись», что у ее мужа бывают перепады настроения.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что потеряла члена семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами