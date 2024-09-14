Найк Борзов заявил, что за него платят богатые поклонники

Музыкант Найк Борзов дал искреннее интервью в новом выпуске подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук. В беседе с ведущим Марком Андерсоном он, в частности, рассказал о богатых поклонниках.

По словам Борзова, иногда ему платят за участие в «хорошем мероприятии», а иногда «просто так».

«Могу ничего не делать, они будут платить. Просто встретились, пересеклись в ресторане, условно, поужинать или пообедать», — рассказывает он.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что актриса и певица Настасья Самбурская получает 1-1,5 млн рублей за выступление.

Дворцов считает, что Самбурская может повысить свой гонорар на миллион рублей, если станет популярной в музыкальной индустрии.

Ранее были раскрыты гонорары Тарзана на корпоративах.