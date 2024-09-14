«Вчера был на Байконуре, а сегодня его нет»: Лера Кудрявцева потеряла члена семьи

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева потеряла члена семьи — зятя Дмитрия Жукова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой, не стало бывшего мужа ее родной сестры. 57-летний мужчина работал руководителем пресс-службы в Центре управления полетами.

«Умнейший человек , который рассказывал удивительные истории про космос, а мы слушали открыв рот. А как он пел, пел на гитаре, и мы часто ходили в лес на шашлыки», — вспоминает она.

Кудрявцева рассказала, что сердце мужчины остановилось 13 сентября.

«Просто вчера был на Байконуре. А сегодня его нет», — пишет телеведущая.

Накануне Кудрявцева рассказала о неудачном знакомстве с певицей Люсей Чеботиной. По словам знаменитости, за кулисами общего концерта Чеботина отвечала ей неохотно и не проявила такта.

Ранее Кудрявцева рассказала, как защищает имущество от мошенников.