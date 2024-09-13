Дочь «Мисс России» рассказала о карьере певицы в США

Дочь «Мисс России — 2003» Юлии Ахоньковой Мария рассказала о карьере певицы в США. С 18-летней девушкой побеседовало издание «СтарХит».

Ахонькова, выступавшая ранее на сцене сама под псевдонимом Julia Kova, стала менеджером, продюсером и стилистом Марии, сейчас обучающейся в музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

«Я родилась в музыкальной семье. С трех лет играю на пианино, пою, пишу стихи, придумываю мелодии. Скоро выпущу свою песню — в ней я от начала до конца поучаствовала (писала слова, музыку, сама исполнила)», — рассказала о себе девушка.

Мария также уточнила, что ее первое видео было снято в Париже на песню Максима Фадеева и слова Ольги Серябкиной — тогда начинающей певице было 12 лет.

Девушка рассказала, что у нее есть два брата — 28-летний единокровный брат и родной, которому девять лет. Все дети в семье, уточнила девушка, дружат благодаря стараниям родителей, а маму Мария называет самой близкой подругой.

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