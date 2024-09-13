Рэпер ST признался, что полтора года не пьет спиртного

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) признался, что уже полтора года не пьет спиртного. Его цитирует News.ru.

По словам Степанова, он бросил пить алкоголь за месяц до участия в шоу «Новые звезды в Африке».

«С того момента уже полтора года вообще не употребляю алкоголь. Окончательно понял, что мне это совсем не нужно», — сказал музыкант.

Он также отметил, что в самом начале проекта заявил о стремлении честно победить, и этот настрой ему помог.

«То есть, не просто отсидевшись и дождавшись, пока все друг друга перекусают. А именно показав, что я достоин победы», — поделился ST.

Накануне певец Джастин Тимберлейк достиг досудебного соглашения с прокуратурой в связи с его арестом за пьяное вождение.

43-летнего исполнителя арестовали в штате Нью-Йорк (США) в июне 2024 года по подозрению в вождении в нетрезвом виде, также ему были предъявлены обвинения в проезде на красный свет и несоблюдении полосы движения.

Ранее Дрю Бэрримор призналась, что пила до провалов в памяти.