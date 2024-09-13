Сестру Кейт Мосс госпитализировали из-за «Оземпика»

Модель Лотти Мосс, младшую сестру манекенщицы Кейт Мосс, госпитализировали из-за приема «Оземпика» — препарата для диабетиков, который звезды часто используют для похудения. Об этом она рассказала в своем подкасте Dream On.

26-летняя модель была недовольна своим весом и добыла препарат нелегально — без рецепта врача. Она сама колола себе лекарство и не рассчитала дозировку — девушка весит 50 килограммов, а объемы употребляемого ей препарата предназначались для людей от ста килограммов.

Теперь она называет решение худеть подобным образом худшим в жизни и просит свою аудиторию отказаться от препарата без показаний врача. По словам девушки, в течение двух недель, пока она принимала «Оземпик», ее тошнило, она не могла есть, глаза ввалились.

Когда друг доставил Лотти Мосс в больницу, у нее начался припадок из-за обезвоживания.

«Честно говоря, это было самое страшное, что когда-либо случалось со мной в моей жизни», — резюмирует модель.

Накануне возлюбленный певицы Анны Семенович начал колоть российский аналог «Оземпика» — «Семавик» для похудения.

Ранее специалисты рассказали, чем грозит похудение на «Оземпике» без присмотра врача.