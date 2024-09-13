Новый альбом «Касты» заблокировали в России

kastainsta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сервис Яндекс Музыка заблокировал новый альбом рэп-коллектива «Каста» по требованию Роскомнадзора (РКН).

При переходе на альбом из поисковых сервисов появляется уведомление о блокировке РКН. Доступ к альбому также ограничен в YouTube Music, однако его пока можно найти в аудиосервисе VK.

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» «Каста», музыканты которой уехали из России после начала спецоперации на Украине, выпустила 9 сентября.

На следующий день после выхода альбома активисты «Ветеранов России» призвали проверить участников группы на финансирование ВСУ, признать их иноагентами и заблокировать песни.

Ранее Яна Поплавская обвинила Лолиту в пропаганде песен Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в России.