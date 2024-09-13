Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый альбом «Касты» заблокировали в России

Сервис Яндекс Музыка заблокировал новый альбом «Касты» по требованию РКН

close
kastainsta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сервис Яндекс Музыка заблокировал новый альбом рэп-коллектива «Каста» по требованию Роскомнадзора (РКН).

При переходе на альбом из поисковых сервисов появляется уведомление о блокировке РКН. Доступ к альбому также ограничен в YouTube Music, однако его пока можно найти в аудиосервисе VK.

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» «Каста», музыканты которой уехали из России после начала спецоперации на Украине, выпустила 9 сентября.

На следующий день после выхода альбома активисты «Ветеранов России» призвали проверить участников группы на финансирование ВСУ, признать их иноагентами и заблокировать песни.

Ранее Яна Поплавская обвинила Лолиту в пропаганде песен Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами