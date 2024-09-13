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Замглавы Фонда кино Армении предложил давать фильмам прокат сразу по всему СНГ

В Фонде кино Армении предложили выдавать фильмам прокат сразу по всему СНГ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, автоматически имели прокат на всей территории Содружества. Об этом он заявил ТАСС.

«Мы разработали соглашение под названием «По административному сотрудничеству в сфере услуг», касающееся производства и распространения кино- и видеофильмов, а также услуг по демонстрации», — отметил Абовян в ходе панельной дискуссии «Кинематограф стран СНГ. Общее прошлое, суверенное настоящее, многополярное будущее».

По словам представителя Армении, оно уже на стадии межправительственных договоров стран ЕврАзЭС, но может быть расширено на страны СНГ. В этом соглашении есть конкретный пункт о прокате: «любая картина, получившая прокат в одном из этих государств, действительна для всех остальных». Это значительно упрощает процесс дистрибьюции внутри СНГ

Он также напомнил о инициативе создать фонд кино стран СНГ для финансирования совместных кинопроектов, что, по его мнению, способствовало бы поддержке общего культурного пространства.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

Ранее в Бразилии выразили желание укрепить взаимодействие с Россией в кино.

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