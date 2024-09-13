Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде

Балетная труппа Большого театра впервые выступит в Таиланде с 13 по 15 сентября, представив классический шедевр «Лебединое озеро» Чайковского. Об этом сообщается на сайте ГАБТа.

Гастроли проходят в рамках Международного фестиваля танца и музыки — одного из крупнейших и наиболее уважаемых мероприятий в Юго-Восточной Азии, который в этом году отмечает свое 26-летие.

Фестиваль выбрал для своего открытия именно «Лебединое озеро», что подчеркивает его мировую значимость.

Выступление Большого театра также приурочено к празднованию 72-летия короля Таиланда Рамы Х, что делает это событие особенно важным. Три представления балета состоятся в главном зале Центра искусств и культуры в Бангкоке, где выступит Королевский симфонический оркестр Бангкока под управлением дирижера Павла Клиничева. В спектаклях примут участие ведущие солисты ГАБТа, такие как Алена Ковалева, Арина Денисова, Ева Сергеенкова, Артемий Беляков, Артем Овчаренко и Егор Геращенко.

Центр искусств отметил, что именно Большой театр заказал «Лебединое озеро» Чайковскому, что добавляет исторической ценности данному событию.

Ранее прима-балерина Большого театра снялась в бикини на плечах у дирижера Владимира Спивакова.