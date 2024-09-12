Певец Данко стал многодетным отцом

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стал многодетным отцом.

У Данко родился сын. Он опубликовал видео с супругой, когда та была беременна. Певец женился на диджее и дизайнере Марии Силуяновой в январе 2024 года. У диджея есть сын Руслан от прошлого союза.

У Данко также есть две дочери от модели Натальи Устюменко – 20-летняя Софья и десятилетняя Агата, с которыми он не общается. У Агаты диагностирован ДЦП. В мае 2022-го Данко признался, что прервал общение с детьми из-за поведения их матери. По словам певца, девочки первыми перестали ездить к нему в гости и поздравлять с праздниками. Он также заявил, что «отдал детям все, что было», но Устюменко все равно подала на него в суд.

Артист считает, что его бывшая сожительница специально настроила дочерей против него. Устюменко называла Данко плохим отцом и публично требовала у него выплаты алиментов. По словам певца, до конфликта с матерью детей он активно участвовал в жизни Сони и Агаты, а также занимался реабилитацией младшей девочки.

Ранее Анастасия Немоляева призналась, что тоскует по эмигрировавшей дочери.