Внучка Маслякова раскритиковала снимавших похороны журналистов

Внучка Александра Маслякова Таисия подвергла критике журналистов, снимавших на кладбище похороны знаменитого телеведущего. Об этом сообщает NEWS.ru.

18-летняя Таисия в резкой форме призвала делающих фото- и видеосъемки похорон журналистов помнить, что у людей горе.

До этого сообщалось, что Таисии стало плохо на церемонии прощания с основателем КВН. Как известно, артист обожал Таисию и очень ею гордился.

Внучка Маслякова вела детский КВН. Она учится в МГИМО на факультете управления и политики.

Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года. Однако в последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН. Причиной тому стало ухудшение его здоровья.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с телеведущим.

Ранее стало известно, как Масляков реагировал на упреки и критику в адрес КВН.