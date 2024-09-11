Гроб с телом Маслякова отправили на Новодевичье кладбище

Гроб с телом телеведущего КВН Александра Маслякова после завершения прощания отправили на Новодевичье кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

11 сентября в 10 утра в концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с телеведущим. В ходе мероприятия генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Масляков навсегда остался молодым. Он отметил, что Масляков помогал стране шесть десятилетий.

Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года. Однако в последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН. Причиной тому стало ухудшение его здоровья. В играх высшей лиги КВН Маслякова в последнее время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Хрусталев утвержден в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее экс-участник КВН рассказал о последнем разговоре с Масляковым.