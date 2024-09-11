В Госдуме отреагировали на скандал с сыном Никулина

Решение гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина пригласить на фестиваль «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, которую заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), является «бессовестным». Таким мнением в беседе с интернет-изданием «Абзац» поделилась депутат Госдумы Ольга Германова.

По ее словам, разницы между помощью украинским культурным учреждениям и финансированием их армии нет.

«Доходы от их культуры могут идти в том числе на помощь ВСУ. Другого мнения у меня быть не может. У нас до сих пор в культуре есть люди, которые живут так, будто в нашей стране ничего не происходит», — сказала Германова.

Депутат отметила, что представители цирка могли бы помогать России и давать благотворительные представления для детей из новых регионов, если бы поддерживали страну.

Накануне сообщалось, что правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить действия Максима Никулина после приглашения директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу на фестиваль «Артист». Он является представителем стран Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирке при ЮНЕСКО. Активисты назвали Страгу русофобкой. Известно, что женщина осудила специальную военную операцию на Украине, а также поддерживает мирных украинских жителей.

Ранее внук Никулина ответил на обвинения вокруг циркового фестиваля «Артист».