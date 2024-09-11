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Экс-солист «Корней» раскрыл отношение к уехавшим из России артистам

Певец Александр Асташенок заявил, что не осуждает уехавших из России артистов

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок заявил в беседе с порталом «Страсти», что не собирается осуждать уехавших из России артистов.

Асташенок отметил, что никого никогда не осуждал и не обсуждал, так как у каждого собственное мнение. По словам певца, кто-то высказывает его громко, а кто-то отмалчивается. Он уверен, что у разных людей «свой мир в голове».

Асташенок добавил, что время, история и бог все расставят на свои места.

«Когда наступит момент, мы все дружно осознаем, кто был прав, а кто виноват. Каждый живет так, как он хочет, и каждый мыслит так, как он хочет. В этом и заключается, мне кажется, свобода человека», — поделился исполнитель.

В августе певец Олег Газманов раскритиковал уехавших из России артистов. Он назвал врагами своих коллег, которые переехали в другую страну. По мнению исполнителя, человек — враг, если находится «по другую сторону».

Газманов отметил, что не хочет разговаривать про тех коллег, которые выступили против специальной военной операции на Украине. К примеру, Лайме Вайкуле. Он заявил, что не будет пиарить этих артистов.

Ранее комика Гаврилова арестовали за «русофобские шутки».

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