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Звезда Comedy Woman рассказала, кто должен возглавить КВН после ухода Маслякова

Актриса Борщева заявила, что кто-то из семьи Маслякова должен возглавить КВН

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и комикесса Елена Борщева заявила в беседе с mk.ru, что кто-то из членов семьи Александра Маслякова должен возглавить КВН после его ухода.

Борщева отметила, что трудно спрогнозировать, каким станет КВН после потери Маслякова. Телеведущего не стало 8 сентября 2024 года.

«Может, будут какие-то изменения. Но я очень надеюсь, что интерес к этой игре не угаснет и дело Александра Васильевича будет продолжено», — отметила юмористка.

Борщева отметила, что Маслякова всегда называли отцом КВН. Артистка считает, что телеведущий был большим профессионалом, а также обаятельным, добрым и открытым человеком. Она уверена, что благодаря ему КВН добился такой популярности.

«До сих пор помню, как мы – КВНщики – в 2021 году вручили ему награду «Легенда Тавриды». Это было очень символично. Обычно он вручал нам награды, а тут – мы ему. Александр Васильевич был счастлив. Мне до сих пор трудно поверить в то, что его больше нет. Его уход – большая трагедия для всего юмористического цеха. Невосполнимая потеря», — заявила актриса.

Ранее Константин Эрнст сравнил Маслякова с Гагариным.

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