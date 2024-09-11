Андреасян и Моряк хотят закрыть два бара из-за вандализма над их машиной

Режиссер Сарик Андреасян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жены Лизы Моряк попросил помощи высококвалифицированных юристов.

Андреасян и Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

«В реальности куча алкашей и маргиналов тусуются около дома благодаря этим барам и не дают спокойно жить. Я готов судиться и закрывать все эти гадюшники. Нужен специалист!» — заявил режиссер.

Моряк опубликовала снимки с повреждениями машины. Артистка только утром увидела, что автомобиль разбили. Ей пришлось отменить съемки и поехать в МВД. Там она с мужем написала заявление. По словам актрисы, ей повезло в том, что камеры, где случилось происшествие, были четко расположены.

Как отметила Моряк, на видео явно видно, что мужчина был не в себе.

«Меня больше всего удивил факт того, что рядом с машиной стояли посетители кафе и снимали это все на камеру. Как мы узнали позже, «бармен» кафе и вызвал наряд полиции. Со мной все в порядке. Вандала мы найдем. Просто будьте осторожны, больных людей очень много вокруг нас. Берегите себя и детей», — поделилась знаменитость.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей.