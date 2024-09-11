Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андреасян и Моряк хотят закрыть два бара из-за вандализма над их машиной

Режиссер Андреасян захотел судиться с баром из-за разбитой машины

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости/moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер Сарик Андреасян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жены Лизы Моряк попросил помощи высококвалифицированных юристов.

Андреасян и Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

«В реальности куча алкашей и маргиналов тусуются около дома благодаря этим барам и не дают спокойно жить. Я готов судиться и закрывать все эти гадюшники. Нужен специалист!» — заявил режиссер.

Моряк опубликовала снимки с повреждениями машины. Артистка только утром увидела, что автомобиль разбили. Ей пришлось отменить съемки и поехать в МВД. Там она с мужем написала заявление. По словам актрисы, ей повезло в том, что камеры, где случилось происшествие, были четко расположены.

Как отметила Моряк, на видео явно видно, что мужчина был не в себе.

«Меня больше всего удивил факт того, что рядом с машиной стояли посетители кафе и снимали это все на камеру. Как мы узнали позже, «бармен» кафе и вызвал наряд полиции. Со мной все в порядке. Вандала мы найдем. Просто будьте осторожны, больных людей очень много вокруг нас. Берегите себя и детей», — поделилась знаменитость.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру за 80 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами