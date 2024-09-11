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Солист группы «Ляпис Трубецкой» встретился с солдатами ВСУ

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве

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Кадр из видео/BRUTTO NOSTRA/Youtube

Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил на вокзале в Киеве поезд из Краматорска с возвращающимися солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) группы Brutto.

Музыкант подчеркнул, что уже два года по прибытии поездов Краматорск — Киев регулярно звучит песня коллектива «Ляпис Трубецкой».

Михалок добавил, что 5 сентября группа исполнила ее для военных вживую, чтобы поднять боевой дух солдат.

В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») группы «Ляпис Трубецкой» в список экстремистских материалов.

В 2023 году сообщалось, что концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде. Сербский портал N1 отмечал, что днем ранее сербское националистическое движение «Двери српске» требовало запретить выступление музыкантов, «признанных врагами России и сторонниками киевского Майдана».

В 2014 году музыкант Сергей Михалок заявил о прекращении деятельности «Ляписа Трубецкого». Он взялся за новый проект Brutto, а остальные участники продолжили работу над группой, но уже под названием Trubetskoy. Коллектив возобновил концертную деятельность вместе с Михалком в 2022 году на фоне российско-украинского конфликта.

Ранее Михалок рассказал фанатам об избиении зрителя на концерте в Полтаве

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