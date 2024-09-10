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Муж Седоковой о разводе: «Сами разберемся»

Муж Седоковой Янис Тимма попросил не задавать вопросов про личную жизнь

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) юмористический ролик на фоне развода.

В ролике Тимма ложится спать на полу возле выхода. Рядом с ним лежат его вещи и собранный чемодан.

«Когда отстоял свое мнение у жены и довольный ложусь спать», — подписал публикацию спортсмен.

Тимма объяснил, что решил поделиться видео, так как оно просто забавное.

«И мне кажется, что в смешной ситуации по времени. Хватит задавать мне вопросы про нашу личную жизнь. Мы сами со всем справимся», — отметил баскетболист.

7 сентября Анна Седокова сообщила, что развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Они находились в браке с 2020 года. Певица заявила, что не будет распространять «грязь», которая касается расставания со спортсменом. Исполнительница попросила пользователей «не разводить» ничего в соцсетях.

Артистка отметила, что благодарна Тимме за сложный, но очень интересный путь, который супруги вместе прошли. Певица уточнила, что развод — это ее дело и ее ошибки, которые исправлять исключительно ей.

Ранее Анна Седокова отправилась на свидание после объявления о разводе.

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