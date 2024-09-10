На сцене Александринского театра состоится гала-концерт «Классика БРИКС»

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 11 сентября 2024 года пройдет гала-концерт музыкантов-представителей стран БРИКС «Классика БРИКС», сообщает пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, гала-концерт поможет укрепить многостороннее партнерство и познакомит с искусством и традициями стран-членов БРИКС.

На концерте зрители смогут ближе узнать музыкальное искусство Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

В гала-концерте примут участие яркие музыканты и исполнители, среди которых Пумеза Матшикиза из Южной Африки, У Ифань из Китая, Фатима аль Хашими из ОАЭ, Эсдрас Маддалон из Бразилии, Павел Милюков из России и другие.

Гала-концерт пройдет при поддержке Минкультуры России. Организатор мероприятия – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.