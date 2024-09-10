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Китаянка не вынесла экстремальной жары на российском реалити-шоу

Китайская участница Ян Лю решила покинуть шоу «Вызов» из-за жары

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ВГТРК

На ТНТ 10 сентября новый сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон». Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба телеканала, одна из участниц не вынесла экстремальной жары на съемках в Вологде.

Покинуть проект еще до его начала решила китаянка Ян Лю — специалистка по стоянию на бамбуке.

«Ей душно, она хочет есть и спать! Малышка, ты на реалити! Так надо!», — прокомментировал ситуацию с китайской участницей Ян Лю танцор Антон Пануфник.

Трудным для участников реалити стало и первое испытание — чтобы получить еду, им нужно было запомнить по именам друг друга: русским китайцев, а китайцам русских.

В новом сезоне вместе с российскими представителями шоу-бизнеса и талантливой молодежью из мира науки за приз в размере 10 млн рублей поборются участники из Китая. Проект снимали в Вологде, где много веков назад проходил Великий чайный путь из Китая в Европу. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках «Вызова», где пообщался с участниками и создателями шоу, а также встретился с ведущими — Дмитрием Губерниевым, Натальей Поповой и Фэйей Цзоу.

Ранее блогерша Лерчек пожаловалась на испытания в джунглях на реалити-шоу в Колумбии.

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