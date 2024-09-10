Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Стерли память об отце»: сын Честера Беннингтона заявил, что Linkin Park предали фанатов

Сын Честера Беннингтона Джейми раскритиковал новую вокалистку Linkin Park

close
Jordan Strauss/Invision/AP

Сын американского музыканта Честера Беннингтона (1976-2017) Джейми раскритиковал новую вокалистку Linkin Park Эмили Армстронг. Недовольством заменой отца он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выбор вокалистки он назвал бестактным. Джейми указал на якобы найденные связи Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержку актера Дэнни Мастерсона, которого признали виновным в изнасилованиях и приговорили к 30 годам лишения свободы.

По мнению мужчины, Linkin Park «предали доверие» и не оправдали ожидания фанатов, которые верили, что группа «станет больше и лучше».

»[Сооснователь Park Майк Шинода] тихо стер жизнь моего отца и память о нем в реальном времени», — написал он.

Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом Честером Беннингтоном. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

Группа представила новых участников — вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна, исполнила новый сингл The Emptiness Machine и анонсировала выход альбома From Zero. «Газета.Ru» рассказывала о реюнионе Linkin Park, новой вокалистке и реакции общественности на эту новость.

Ранее Лена Катина вспомнила о попытке покушения поклонника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами