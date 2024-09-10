«Контакты искорежены»: Чулпан Хаматова о возвращении в «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в московский театр «Современник». Об этом уехавшая из России актриса поговорила в интервью YouTube-каналу «Миша Понятовский».

«В театр «Современник» я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены», — сказала она.

По словам Хаматовой, в театре верят, что у нее якобы есть спонсоры-кукловоды.

«Значит, люди не понимали, с кем они все годы проработали на одной сцене и что за спектакли мы играли», — говорит она.

При этом, добавила актриса, есть друзья и коллеги, которые «сохранили рассудок» — с ними она надеется продолжить общение.

Также 48-летняя звезда фильма «Страна глухих» не исключает, что может посетить Россию инкогнито, чтобы пройти по любимым улицам.

Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии.

Накануне фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.

Ранее МИД Украины пересмотрел свои требования относительно Чулпан Хаматовой.