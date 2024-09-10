Скончалась актриса Марина Полицеймако

В ночь на 10 сентября скончалась заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу театра.

«Сегодня ночью ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — сообщили в театре.

Полицеймако закончила Театральное училище им. Щукина в 1965 году. После этого она пришла в труппу Театра на Таганке. Там она работала по сей день. Таким образом, она отдала этому театру более чем полвека своей творческой жизни.

Актриса играла в таких известных спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Дом на на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Живой», «Жизнь Галилея» и других.

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