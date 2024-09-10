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Селена Гомес призналась, что не может вынашивать собственных детей

Селена Гомес рассказала, что не будет вынашивать детей из-за рисков для здоровья

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Актриса Селена Гомес рассказала, что у нее сейчас такие проблемы со здоровьем, что беременность «поставит под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка». Об этом она заявила в интервью Vanity Fair.

В интервью журналу она рассказала, что планировала создать семью к тому времени, как ей исполнится 35 лет.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить своих детей, — заявила Гомес. — У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось горевать некоторое время».

32-летняя актриса не уточнила в интервью, о какой именно медицинской проблеме идет речь, но ранее она говорила о том, что в 2015 году у нее диагностировали волчанку — заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани и органы. Год спустя у нее также были диагностированы тревожность и депрессия, которые могут быть связаны как с волчанкой, так и с некоторыми лекарствами, принимаемыми для лечения этого состояния.

В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки из-за волчанки. В 2020 году ей поставили диагноз биполярное расстройство после того, как она пережила психотический эпизод, во время которого она слышала голоса.

Гомес также подчеркнула, что она открыта для усыновления, отчасти потому, что ее собственная мать была приемным ребенком в семье.

Ранее Селена Гомес стала долларовой миллиардершей.

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