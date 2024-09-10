Стометровый портрет Льва Толстого появился в центре европейской столицы

Одно из самых высоких зданий на Западных Балканах, «Кула Београд» будет подсвечено в день рождения великого русского писателя Льва Толстого. На 42-этажном небоскребе был спроецирован его портрет вместе с цитатой: «Совесть — голос души», пишет ТАСС.

«В этот день, 9 сентября 1828 года, родился знаменитый писатель Лев Толстой. Его выдающиеся произведения »Анна Каренина» и «Война и мир» глубоко отражают социальные и психологические реалии России того времени и занимают важное место в нашей литературе», — сообщили в социальных сетях администрации здания, разместив видео с высоты птичьего полета, на фоне ночного Белграда.

Башня, высотой 168 метров и состоящая из 42 этажей, расположена на берегу реки Сава. Она предстала перед жителями и туристами с проекцией портрета Льва Толстого, которая сменялась надписью: «В этот день родился Лев Толстой. Совесть — голос души».

Лев Николаевич Толстой появился на свет 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1828 года в усадьбе Ясная Поляна, ныне находящейся в Тульской области России. Он считается одним из величайших представителей реализма в мировой литературе и был самым издаваемым автором в СССР: с 1918 по 1986 год общий тираж его книг превысил 436 миллионов экземпляров. Его работы переведены более чем на 90 языков. Толстой многократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе и мира. В его честь названы десятки улиц как в России, так и за рубежом.

Ранее Африканский союз получил первую премию имени Льва Толстого.