Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стометровый портрет Льва Толстого появился в центре европейской столицы

Портрет Льва Толстого украсил высотку в Белграде в день его рождения

close
AlienorAubigne/X (бывш. Twitter.com)

Одно из самых высоких зданий на Западных Балканах, «Кула Београд» будет подсвечено в день рождения великого русского писателя Льва Толстого. На 42-этажном небоскребе был спроецирован его портрет вместе с цитатой: «Совесть — голос души», пишет ТАСС.

«В этот день, 9 сентября 1828 года, родился знаменитый писатель Лев Толстой. Его выдающиеся произведения »Анна Каренина» и «Война и мир» глубоко отражают социальные и психологические реалии России того времени и занимают важное место в нашей литературе», — сообщили в социальных сетях администрации здания, разместив видео с высоты птичьего полета, на фоне ночного Белграда.

Башня, высотой 168 метров и состоящая из 42 этажей, расположена на берегу реки Сава. Она предстала перед жителями и туристами с проекцией портрета Льва Толстого, которая сменялась надписью: «В этот день родился Лев Толстой. Совесть — голос души».

Лев Николаевич Толстой появился на свет 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1828 года в усадьбе Ясная Поляна, ныне находящейся в Тульской области России. Он считается одним из величайших представителей реализма в мировой литературе и был самым издаваемым автором в СССР: с 1918 по 1986 год общий тираж его книг превысил 436 миллионов экземпляров. Его работы переведены более чем на 90 языков. Толстой многократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе и мира. В его честь названы десятки улиц как в России, так и за рубежом.

Ранее Африканский союз получил первую премию имени Льва Толстого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами