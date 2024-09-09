«Все было спокойно»: группе «Алиса» не сообщали о получившей ожоги на концерте зрительнице

Пресс-секретарь группы «Алиса» Александра Панфилова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла сообщения СМИ о получении зрительницей ожогов во время выступления коллектива в Санкт-Петербурге. Она отметила, что на площадке были дежурные врачи, которые не сообщали организаторам о чем-то «страшном».

«На площадке всегда дежурят скорые. От запуска зрителей до ухода последнего. Если бы случилось страшное, нам бы сообщили. Помимо того, что организаторы время от времени общаются с врачами, интересуясь, как дела. Все было спокойно», — сказала она.

9 сентября «Фонтанка» сообщила, что одна из зрительниц получила травму во время выступления группы «Алиса» 6 сентября на фестивале «Кинчев Фест». Как рассказала изданию сама пострадавшая, во время исполнения песни «Земля» публика зажгла фаеры, после чего пиротехника полетела в ноги другим людям — в результате женщина получила ожоги рук и ног. Кроме того, пиротехника повредила ее чехол для очков, косметичку и палантин, которые лежали в рюкзаке.

Женщина утверждает, что хочет пообщаться с организаторами мероприятия, однако ей не удается это сделать.

Ранее представитель Самойлова опровергла слухи о том, что артист с трудом выступил в Красноярске.