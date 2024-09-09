Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирина Дубцова назвала главное правило красоты

Певица Дубцова назвала поддержание здоровья нервной системы главным правилом красоты

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Ирина Дубцова в интервью с Hello! назвала поддержание здоровья нервной системы главным правилом красоты.

«Всегда повторяю про себя: внутреннее спокойствие — это молодость, здоровье и красота. Конечно, еще обязательно должен быть режим — организм привыкает к нему и чувствует себя более расслабленным. Если есть возможность вовремя лечь спать, я не променяю ее ни на что другое», — поделилась артистка.

По мнению Дубцовой, у каждого человека есть возможность беречь себя и не разгонять эмоции, если происходит что-то негативное. Артистка отметила, что за последние 20-25 лет «прилично» расшатала свою нервную систему. Она назвала себя эмпатичным и чутким человеком, который многое воспринимает близко к сердцу.

Дубцова добавила, что режим питания не всегда помогает держать себя в форме. По словам исполнительницы, вес может «скакать» из-за стресса, гормонов и болезней.

«Поэтому обращаюсь к вам, девушки: если вы мало едите и много двигаетесь, а цифры на весах — нет, это серьезный повод обратиться к эндокринологу», — отметила певица.

Ранее Ирина Дубцова заявила, что мошенники вымогают деньги от ее имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами