Ирина Дубцова назвала главное правило красоты

Певица Ирина Дубцова в интервью с Hello! назвала поддержание здоровья нервной системы главным правилом красоты.

«Всегда повторяю про себя: внутреннее спокойствие — это молодость, здоровье и красота. Конечно, еще обязательно должен быть режим — организм привыкает к нему и чувствует себя более расслабленным. Если есть возможность вовремя лечь спать, я не променяю ее ни на что другое», — поделилась артистка.

По мнению Дубцовой, у каждого человека есть возможность беречь себя и не разгонять эмоции, если происходит что-то негативное. Артистка отметила, что за последние 20-25 лет «прилично» расшатала свою нервную систему. Она назвала себя эмпатичным и чутким человеком, который многое воспринимает близко к сердцу.

Дубцова добавила, что режим питания не всегда помогает держать себя в форме. По словам исполнительницы, вес может «скакать» из-за стресса, гормонов и болезней.

«Поэтому обращаюсь к вам, девушки: если вы мало едите и много двигаетесь, а цифры на весах — нет, это серьезный повод обратиться к эндокринологу», — отметила певица.

Ранее Ирина Дубцова заявила, что мошенники вымогают деньги от ее имени.