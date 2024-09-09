Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илья Мэддисон уехал в США

Блогер Илья Мэддисон пересек границу с Мексикой

close
«Maddyson» развлекательный телеграм канал!' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Maddyson» развлекательный телеграм канал!

Блогер и стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, сообщил в Telegram-канале, что пересек мексикано-американскую границу.

Мэдиссон опубликовал ролик, в котором шагает по Сан-Диего. Он намекнул, что отправляется в Массачусетс.

«Я иду уже где-то три мили, и мне еще семь миль до остановки, которая мне нужна, чтобы автобус отвез меня в аэропорт. И я вылетел в славный город Массачусетс», — поделился блогер.

Давыдов отметил, что до этого прошел 40 километров. По словам блогера, по пути он встретил койота, который пытался откусить ему половой орган.

«Но я отбился от него с помощью моего прекрасного, замечательного рюкзака. И оно, наверное, того стоило, потому что, видите, это американский флаг. Я думаю, вы понимаете, что это обозначает», — рассказал стример.

Мэдиссон пообещал поклонникам провести прямую трансляцию через несколько дней, когда все наладится.

14 мая Давыдов заявил о нежелании жить в США, рассказывая о разных штатах, в которых можно жить «среди фриков, афроамериканцев, любящих джаз и охоту на крокодилов в болоте, среди мормонов, реднеков-фанатов «Наскара» и так далее».

Ранее уехавший из России Хованский раскритиковал жизнь в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами