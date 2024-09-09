Названа дата похорон Маслякова

Телеведущего Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения скончавшегося артиста.

«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве», — рассказали журналистам.

По данным ТАСС, прощание с артистом состоится в концертном зале «Планета КВН».

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

В апреле Mash сообщил, что в 2022 году после ковида у Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. В последние месяцы своей жизни артист проходил поддерживающее лечение.

Некогда бессменный ведущий КВН скончался 8 сентября 2024 года.

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