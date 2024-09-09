Звезда «Ворониных» вспомнила, как ей гадали на картах Таро: «Прямо в точку!»

Актриса Екатерина Волкова рассказала «Газете.Ru», верит ли она в мистику. По словам звезды «Ворониных», ей интересно гадание, однако она не считает предсказания панацеей.

«Мне как-то гадали на картах Таро, и я поначалу впечатлилась, воодушевилась, мне показалось, что все сказанное прямо в точку и абсолютно про меня! Но в такие моменты стараюсь быстро переключать в голове тумблер, как-то заземляться и не придавать пророчествам большого значения», — заявила актриса.

По словам артистки, в жизни каждого человека случается момент, когда кажется, будто сверхъестественные силы им заинтересовались. Она предполагает, что в подобных ситуациях работает сила мысли.

«Если о чем-то постоянно думать, то начинаешь сам это притягивать, везде видишь знаки, все происходящее в голове подстраиваешь под эти обстоятельства», — отметила Волкова.

Недавно вышел второй сезон мистической комедии «СуперИвановы», в которой Волкова сыграла главную роль. Актриса призналась, что у нее были сомнения касательно участия в этом проекте. Знаменитость не была уверена, что зрителям будет интересно смотреть мистику, ведь «эра экстрасенсов давно ушла».

«Ох, как я ошибалась! До сих пор помню, как через пару недель после премьеры сериала в продуктовом ко мне обратилась продавец: «Скажите, а будет продолжение?» Я за столько лет привыкла, что меня ассоциируют только с «Ворониными», и ответила: «Пока неизвестно — к сожалению, «Воронины» на паузе». Представьте мое изумление, когда она улыбнулась мне и сказала: «СуперИвановых очень ждем!» — поделилась актриса.

Ранее актриса Екатерина Волкова призналась, что наносит автозагар на съемках.