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«Деньги загребал в мешки»: Глызин упрекнул Разина в нечестности с Шатуновым

Певец Глызин назвал контракт продюсера Разина с Шатуновым грабительским

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный артист России Алексей Глызин упрекнул продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина в нечестности с экс-солистом коллектива Юрием Шатуновым (1973-2022). Интервью 70-летнего артиста для проекта «Спецкор» цитирует «Стархит».

«Разин деньги от концертов загребал в мешки <...> В основном, в этом и заключалась бухгалтерия — носить чемоданы с деньгами», — делится он.

Разин, продолжил Глызин, подписал с музыкантами жесткий контракт, а недовольных обещал «сгноить и испепелить».

«Он подписал с ними какой-то контракт, такой весьма грабительский, насколько я знаю. После этого на протяжении десятилетий Юра Шатунов и Андрей Разин постоянно судились», — говорит он.

Артист отметил, что после ухода из «Ласкового мая» Шатунов продолжал постоянно развиваться как сольный артист и звукорежиссер.

«Он сам образовывался, развивался в Германии, сделал себе студию, на которой он что-то писал. Юрий прекрасно знал приборы, обработку, всю эту технику, которая для него была темным лесом. То есть он сам себя сделал, считаю», — заключил он.

Юрия Шатунова не стало летом 2022 года. 6 сентября 2024 года Юрию Шатунову исполнился бы 51 год.

Накануне певица и солистка «Ласкового мая» Наталья Грозовская намекнула, что знает виновного в трагедии с Шатуновым.

Ранее у дома на улице Кантемировская в Москве, где жил певец Юрий Шатунов, высадили белые розы в память о нем.

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