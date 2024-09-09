Наташа Королева раскрыла детали брачной ночи с Тарзаном

Певица Наташа Королева вспомнила на программе «Звезды сошлись» о брачной ночи с Сергеем Глушко, более известном как Тарзан.

Королева подчеркнула, что «жених был в невменяемом состоянии» после свадьбы. По ее словам, Глушко перебрал с алкогольными напитками на празднестве, поэтому его пришлось нести в гостиничный номер.

«Я его укрывала, переворачивала, даже предусмотрительно поставила ведерко, вдруг жениху будет сильно плохо», — рассказала знаменитость.

Королева отметила, что ведро Тарзану не понадобилось, поскольку он оказался «крепкий». Глушко, в свою очередь, уточнил, что его состояние после свадьбы и не могло быть другим, потому что у него «был повод». Танцор выпил, «как нормальный человек — может, чуть больше».

В мае 2024 года Наташа Королева признавалась, что забеременела от Тарзана на первом свидании. По воспоминаниям артистки, она «заказала» у него сына.

Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения первенца Архипа. Танцор сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия, а через три месяца они поженились в Санкт-Петербурге.

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