Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева раскрыла детали брачной ночи с Тарзаном

Певица Наташа Королева: Глушко был в невменяемом состоянии в брачную ночь

close
Андрей Стенин/РИА Новости

Певица Наташа Королева вспомнила на программе «Звезды сошлись» о брачной ночи с Сергеем Глушко, более известном как Тарзан.

Королева подчеркнула, что «жених был в невменяемом состоянии» после свадьбы. По ее словам, Глушко перебрал с алкогольными напитками на празднестве, поэтому его пришлось нести в гостиничный номер.

«Я его укрывала, переворачивала, даже предусмотрительно поставила ведерко, вдруг жениху будет сильно плохо», — рассказала знаменитость.

Королева отметила, что ведро Тарзану не понадобилось, поскольку он оказался «крепкий». Глушко, в свою очередь, уточнил, что его состояние после свадьбы и не могло быть другим, потому что у него «был повод». Танцор выпил, «как нормальный человек — может, чуть больше».

В мае 2024 года Наташа Королева признавалась, что забеременела от Тарзана на первом свидании. По воспоминаниям артистки, она «заказала» у него сына.

Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения первенца Архипа. Танцор сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия, а через три месяца они поженились в Санкт-Петербурге.

Ранее жена Диброва призналась, что ведущий несколько лет не помогал с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами