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Раскрыты новые подробности борьбы за наследство Пороховщикова

Дочь Пороховщикова Анна сообщила, что планирует бороться за наследство отца

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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Внебрачная дочь актера Александра Пороховщикова Анна Степанова сообщила, что планирует бороться за наследство знаменитого отца. Об этом сообщает НТВ.

О том, что Степанова — биологическая дочь Пороховщикова, стало известно в мае 2021 года. Некая Елена сообщила эту новость племяннице артиста Наталье Дмитриевой. Затем дочь сдала тест ДНК, чтобы доказать родство.

«Мне даже в голову не пришло подавать на наследство. Это надо было, конечно, я была не готова, то есть пиариться за счет этого. Я другой человек», — заявила Степанова.

Сейчас женщина решилась на борьбу за имущество, чтобы восстановить исторический особняк отца в Староконюшенном переулке в центре Москвы. С ним «беспощадно разделался» первый наследник Пороховщикова Вахтанг Барабадзе — сын сводного брата актера по линии отца Шалве. Наследника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, не стало в 2023 году на СВО.

Степанова планирует сделать из родового гнезда Пороховщикова дом-музей. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что у Степановой есть шансы получить имущество: «ситуация сложная, но не безвыходная».

«Мы постараемся, может быть, кассационная инстанция нас услышит и вернет дело в суд первой инстанции, чтобы там по новой разбираться», — уточнил он.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.

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